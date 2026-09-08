Макрон призвал принять общеевропейский закон о запрете соцсетей для детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен подготовить общеевропейский закон, который запретил бы детям до 15 лет пользоваться соцсетями, передает издание Franceinfo.

В письме фон дер Ляйен Макрон призвал защитить несовершеннолетних и ввести надежную систему проверки возраста.

Глава Еврокомиссии, в свою очередь, планирует представить предложения по ограничению доступа к соцсетям для разных возрастных групп уже этой осенью.

Макрон настаивает на жестком подходе: запрете до 15 лет, регулировании алгоритмов, вызывающих зависимость, и введении лимитов на время использования приложений.

«Проверка возраста должна основываться на комплексе надежных национальных и европейских решений, которые соблюдают правила конфиденциальности», — заявил французский президент.

В августе Макрон подписал закон о запрете на использование телефонов старшеклассниками. Запрет вступит в силу с начала учебного года, сообщил глава государства.

В конце июля парламент Франции принял законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Первый этап ограничений должен был вступить в силу с 1 сентября, однако Конституционный совет признал эту меру чрезмерным ограничением свободы выражения мнений несовершеннолетних и отменил ее.