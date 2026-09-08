Россия может ужесточить политику в отношении Армении.

Об этом сообщает армянская газета Past со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Среди возможных мер издание называет введение ограничений на денежные переводы и транспортное сообщение, депортацию граждан Армении, работающих в России, а также повышение стоимости энергоносителей, в том числе газа.

По информации газеты, в Москве связывают возможное ужесточение политики с курсом армянских властей на постепенную переориентацию экономики с ЕАЭС на ЕС.

При этом официального подтверждения этой информации нет.