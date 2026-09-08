Из музея Ренуара во Франции украли картины стоимостью €9 млн

Стоимость картин, украденных из музея французского импрессиониста Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер под Ниццей на юге Франции, оценивается в €9 млн.

Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на мэрию.

Злоумышленники похитили четыре картины, однако одну из них выронили при побеге. О каких картинах идет речь, не сообщается.

В музее выставлены 13 картин Ренуара, а также работы других художников, в частности Аристида Майоля, Рауля Дюфи и Пьера Боннара.