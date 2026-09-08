Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестхолдинга отправлен в отставку

Генеральный исполнительный директор и член правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов отправлен в отставку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Кабинет министров, данное решение принято премьер-министром Азербайджана и председателем Наблюдательного совета холдинга Али Асадовым на основе представления председателя правления холдинга.

Исполнение обязанностей генерального исполнительного директора временно возложено на Даяната Садуллаева, являющегося заместителем генерального исполнительного директора.

В соответствии с решением правлению Холдинга даны соответствующие поручения.