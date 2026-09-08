 Великобритания ужесточит санкции против Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Великобритания ужесточит санкции против Ирана

First News Media15:33 - Сегодня
Великобритания ужесточит санкции против Ирана

Правительство Великобритании представило законодательные меры по ужесточению санкций против Ирана.

Как сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Стивен Даути, ограничения затронут торговлю и морские перевозки исламской республики.

"Финансовые меры еще больше ограничат возможности правительства Ирана иметь доступ к финансовой системе Великобритании и привлекать средства для поддержки своей ядерной программы. В рамках данного законодательства расширяется перечень товаров, технологий и услуг, в отношении которых действуют торговые запреты. Это касается сфер, играющих ключевую роль в отраслях, способствующих наращиванию ядерного потенциала Ирана (таких как энергетика, программное обеспечение, металлургия, золотодобыча), а также сопутствующих видов деятельности, включая морские перевозки, страхование и банковские услуги", — говорится в письменном заявлении Даути, направленном в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента.

Также запрещается экспорт "дополнительных товаров и технологий, имеющих важное значение для производства обычных вооружений и развития ядерного потенциала Ирана". Кроме того, вводится запрет на посадку иранских воздушных судов в Великобритании, за исключением ряда случаев.

Даути добавил, что "законодательство расширяет полномочия по введению санкций в отношении морских судов, которые обеспечивают реализацию ядерной программы Ирана и способствуют его деструктивной и дестабилизирующей деятельности".

В то же время он указал, что несколько связанных с Ираном проектов будут выведены из-под санкций. "Будут выданы генеральные лицензии, позволяющие продолжать эксплуатацию газового месторождения "Шах-Дениз" в Азербайджане, которое обеспечивает критически важные поставки энергоносителей нашим европейским партнерам. Это решение является продолжением нашей давней политики и согласовывается с подходами Евросоюза и США, также предусматривающими аналогичные исключения для деятельности, связанной с месторождением "Шах-Дениз", — заявил Даути.

Новые меры в отношении Тегерана были представлены в преддверии выступления главы МИД Соединенного Королевства Эда Милибэнда в Палате общин, посвященного палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что руководитель Форин офиса во вторник днем объявит о введении запрета на торговлю с незаконными еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Источник: ТАСС

Поделиться:
360

Актуально

Xроника

Ахмед Исмайылов назначен председателем Совета по медиа и вещанию 

Экономика

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры ...

Общество

AZAL возобновляет регулярные рейсы в Джидду

Экономика

Turanbank: мизерная чистая прибыль, «госкапельница» и рана, которую банк не может ...

В мире

Командир «Басидж» погиб при нападении на юго-востоке Ирана

Смотрич призвал немедленно выслать посла Великобритании из Израиля

Канада и Франция могут присоединиться к британскому запрету на торговлю с израильскими поселениями

Армения и ОАЭ создадут совместные производственные центры

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Оранжевый уровень опасности: в столице и ряде районов ожидается штормовой ветер до 28 м/с

Умер звезда фильма «В бой идут одни старики»

Баку добился отмены провокационной выставки в Париже

В Стамбуле в своем доме скончался известный актер Серхат Мустафа Кылыч

Последние новости

В Милли Меджлисе обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кореей

Сегодня, 18:00

Главы МИД и государств СНГ соберутся в Туркменистане

Сегодня, 17:45

Названа дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Сегодня, 17:36

Завершено предварительное расследование дела об обмане граждан обещаниями работы за рубежом

Сегодня, 17:28

Командир «Басидж» погиб при нападении на юго-востоке Ирана

Сегодня, 17:20

Смотрич призвал немедленно выслать посла Великобритании из Израиля

Сегодня, 17:10

Канада и Франция могут присоединиться к британскому запрету на торговлю с израильскими поселениями

Сегодня, 17:10

Армения и ОАЭ создадут совместные производственные центры

Сегодня, 17:05

За автохулиганство в Баку водителя лишили прав и отправили под арест - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Turanbank: мизерная чистая прибыль, «госкапельница» и рана, которую банк не может залечить 10 лет

Сегодня, 16:52

Дисциплинарный комитет AФФA оштрафовал четыре клуба

Сегодня, 16:43

Катар и партнеры работают над возобновлением переговоров США и Ирана — МИД

Сегодня, 16:35

В Gənclik Mall объяснили причину срабатывания системы оповещения

Сегодня, 16:30

Армения обратилась с жалобой в ЕАЭС в связи с ограничениями России — замминистра

Сегодня, 16:25

Пезешкиан: Иран не отступит перед США и Израилем

Сегодня, 16:20

Модельер Лейла Ахмедова заключена под стражу на три месяца

Сегодня, 16:20

AZAL возобновляет регулярные рейсы в Джидду

Сегодня, 16:11

Верховный суд разъяснил, кто несет ответственность за онлайн-кредит, оформленный мошенниками

Сегодня, 16:03

Венгрия высылает 10 российских дипломатов

Сегодня, 15:50

Sabah Residence: квартиры за миллион, фасад не устоял перед ветром - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:47
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10