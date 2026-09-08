Великобритания ужесточит санкции против Ирана

Правительство Великобритании представило законодательные меры по ужесточению санкций против Ирана.

Как сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Стивен Даути, ограничения затронут торговлю и морские перевозки исламской республики.

"Финансовые меры еще больше ограничат возможности правительства Ирана иметь доступ к финансовой системе Великобритании и привлекать средства для поддержки своей ядерной программы. В рамках данного законодательства расширяется перечень товаров, технологий и услуг, в отношении которых действуют торговые запреты. Это касается сфер, играющих ключевую роль в отраслях, способствующих наращиванию ядерного потенциала Ирана (таких как энергетика, программное обеспечение, металлургия, золотодобыча), а также сопутствующих видов деятельности, включая морские перевозки, страхование и банковские услуги", — говорится в письменном заявлении Даути, направленном в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента.

Также запрещается экспорт "дополнительных товаров и технологий, имеющих важное значение для производства обычных вооружений и развития ядерного потенциала Ирана". Кроме того, вводится запрет на посадку иранских воздушных судов в Великобритании, за исключением ряда случаев.

Даути добавил, что "законодательство расширяет полномочия по введению санкций в отношении морских судов, которые обеспечивают реализацию ядерной программы Ирана и способствуют его деструктивной и дестабилизирующей деятельности".

В то же время он указал, что несколько связанных с Ираном проектов будут выведены из-под санкций. "Будут выданы генеральные лицензии, позволяющие продолжать эксплуатацию газового месторождения "Шах-Дениз" в Азербайджане, которое обеспечивает критически важные поставки энергоносителей нашим европейским партнерам. Это решение является продолжением нашей давней политики и согласовывается с подходами Евросоюза и США, также предусматривающими аналогичные исключения для деятельности, связанной с месторождением "Шах-Дениз", — заявил Даути.

Новые меры в отношении Тегерана были представлены в преддверии выступления главы МИД Соединенного Королевства Эда Милибэнда в Палате общин, посвященного палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что руководитель Форин офиса во вторник днем объявит о введении запрета на торговлю с незаконными еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Источник: ТАСС