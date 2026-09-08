Венгрия высылает 10 российских дипломатов

Правительство Венгрии приняло решение выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой с дипломатическим статусом.

Об этом сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

«Это решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основываясь на принципах взаимного уважения и соблюдения установленных правил», — отметила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела прокомментировать ситуацию, заявив, что «ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным».