За автохулиганство в Баку водителя лишили прав и отправили под арест - ВИДЕО

В Баку задержан водитель, систематически нарушавший правила дорожного движения и создававший угрозу для других участников движения.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Управление государственной дорожной полиции города Баку, речь идет о водителе автомобиля Nissan с государственным регистрационным знаком 10-TJ-667 - Фархаде Мамедове.

По информации ведомства, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, в результате чего возникала реальная угроза безопасности и здоровью других участников движения.

В отношении Мамедова был составлен административный протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики. Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

По итогам разбирательства суд лишил Фархада Мамедова права управления транспортными средствами сроком на один год. Кроме того, ему назначен административный арест сроком на 25 суток.