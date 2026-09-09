СМИ: США атаковали цели у острова Харк и города Джаск в Иране

Военные США нанесли удары по объектам вблизи иранского острова Харк и города Джаск.

Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные чиновники США сообщили Fox, что военные США нанесли удары по целям вблизи острова Харк и [города] Джаск. Среди целей были иранские нефтяные танкеры", - написала она на своей странице в соцсети X.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы США атаковали иранский нефтяной танкер, находившийся в районе якорной стоянки у острова Харк. По информации агентства, пострадавших нет, экипаж эвакуируют.