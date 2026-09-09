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В Лиге чемпионов УЕФА проведены первые матчи общего этапа

First News Media08:13 - Сегодня
В Лиге чемпионов УЕФА проведены первые матчи общего этапа

Состоялись первые матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в первый игровой день было проведено шесть встреч. Центральная игра вечера прошла в Испании, где мадридский «Реал» одержал победу над миланским «Интером».

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап. I тур

8 сентября

  • 20:45. «АЕК» (Греция) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:0

  • 20:45. «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия) — 2:3

  • 23:00. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Вильярреал» (Испания) — 3:2

  • 23:00. «Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2

  • 23:00. «Лилль» (Франция) — «Бетис» (Испания) — 2:3

  • 23:00. «Реал» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1

Остальные матчи I тура состоятся 9–10 сентября. Бакинский «Сабах» 10 сентября сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед».

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