В Лиге чемпионов УЕФА проведены первые матчи общего этапа
Состоялись первые матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает 1news.az, в первый игровой день было проведено шесть встреч. Центральная игра вечера прошла в Испании, где мадридский «Реал» одержал победу над миланским «Интером».
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап. I тур
8 сентября
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20:45. «АЕК» (Греция) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:0
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20:45. «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия) — 2:3
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23:00. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Вильярреал» (Испания) — 3:2
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23:00. «Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2
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23:00. «Лилль» (Франция) — «Бетис» (Испания) — 2:3
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23:00. «Реал» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1
Остальные матчи I тура состоятся 9–10 сентября. Бакинский «Сабах» 10 сентября сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед».