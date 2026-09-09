Кос призвала кандидатов в ЕС дистанцироваться от MAGA

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что странам-кандидатам на вступление в Евросоюз следует дистанцироваться от движения MAGA (Make America Great Again) президента США Дональда Трампа.

Как пишет Euractiv, об этом она заявила на мероприятии, организованном Центром европейских политических исследований в Брюсселе.

Кос подчеркнула, что страны-кандидаты должны проявлять осторожность и не допускать зависимости от представителей движения MAGA.

«Мы не должны рисковать тем, что наши будущие члены станут зависимыми от других, что противоречит нашим долгосрочным интересам», — сказала она.

По словам еврокомиссара, впервые в истории процесса расширения ЕС «появились противники». На вопрос о том, кого она считает «противниками» Евросоюза, Кос ответила, что среди них есть Россия.

Она также заявила, что ЕС столкнулся с давлением со стороны идеологов MAGA, которые пытаются убедить европейцев в том, что европейская цивилизация и экономика приходят в упадок, а в Европе нет настоящей демократии.

Заявления Кос прозвучали на фоне попыток администрации Трампа укрепить политические и экономические связи со странами Западных Балкан.