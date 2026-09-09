В Азербайджане проверяют соблюдение правил велосипедистами и пользователями электросамокатов - ВИДЕО

В Азербайджане проводятся совместные контрольно-профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности велосипедистов и пользователей малых электрических транспортных средств.

Мероприятия организованы Главным управлением государственной дорожной полиции и Агентством наземного транспорта Азербайджана. Основное внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и электросамокатов, а также формированию у их пользователей навыков безопасного поведения на дорогах.

Как сообщает 1news.az, в рамках проводимой работы сотрудники соответствующих ведомств контролируют соблюдение участниками движения требований законодательства и правил дорожного движения. Одновременно с этим проводится разъяснительная работа, призванная повысить осведомленность пользователей средств микромобильности о правилах их эксплуатации и возможных рисках при их нарушении.

Как отмечается, особое значение имеет ответственное поведение велосипедистов и пользователей электросамокатов, поскольку несоблюдение установленных требований может создавать опасность не только для них самих, но и для других участников дорожного движения.

В Главном управлении государственной дорожной полиции и Агентстве наземного транспорта призывают пользователей велосипедов и электросамокатов строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку и уделять первостепенное внимание собственной безопасности и безопасности окружающих.