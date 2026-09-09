МИД Молдовы осудил удары РФ по пограничному пункту «Старокозачье»

Министерство иностранных дел Молдовы осудило последние атаки России на Украину, в частности удар по пограничному пункту «Старокозачье», в результате которого есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в сообщении ведомства на странице Facebook.

В ведомстве заявили, что решительно осуждают российские атаки, которые минувшей ночью были направлены в том числе на район в непосредственной близости от границы с Молдовой, рядом с пограничным пунктом «Тудора» (в Молдове) — «Старокозачье» (в Украине).

«В результате этих нападений зафиксированы погибшие и раненые, в том числе среди украинских пограничников. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что накануне за пределами села Старые Михайляны в Рышканском районе Молдовы было зафиксировано падение дрона. На месте обнаружили его обломки, характеристики которых схожи с беспилотником типа «Герань». В результате падения произошел взрыв.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова солидарна с Украиной и осуждает атаки, создающие угрозу жизни людей и безопасности населенных пунктов в приграничной зоне.

«Военные действия, ведущиеся в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова и ее граждан», — заявили в министерстве.

«Эти инциденты еще раз демонстрируют серьезные последствия захватнической войны Российской Федерации против Украины и риски, которые она создает для безопасности Республики Молдова и региональной стабильности», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе Украины и Молдовы.