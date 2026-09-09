Бывшего секретаря Совбеза Армении взяли советником в компанию, вовлеченную в TRIPP

Бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян стал советником международной консалтинговой группы Policy and Management Consulting Group (PMCG, международная консалтинговая компания, которая специализируется на вопросах развития и помогает странам с переходной и развивающейся экономикой достигать прогресса).

Об этом сообщила компания в LinkedIn.

"Мы рады приветствовать Армена Григоряна в команде PMCG в качестве старшего советника. Григорян присоединяется к компании, обладая значительным опытом работы на высших государственных должностях и профессиональным опытом в таких сферах, как стратегическое управление, дипломатия, международные отношения, институциональные реформы, кризисное управление и региональная безопасность", - написали в компании.

С 2018 по 2026 год он занимал должность секретаря Совета безопасности Армении, в 2021 году также исполнял обязанности министра иностранных дел Армении.

Экс-секретарь Совбеза Армении, как известно, после ухода с должности отказался занять пост главного советника премьера. Компания, в которой он устроился, вовлечена в процесс оценки проекта TRIPP.

Источник: Sputnik Армения