Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Армения продолжает оставаться полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не планирует выходить из объединения.

Об этом заявил глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян.

Он также отметил, что Армения и Азербайджан могут провести частичную демаркацию государственной границы на участках, где будет реализовываться проект TRIPP.

«Когда проект TRIPP начнет реализовываться на местности, существует вероятность того, что будут проведены работы по частичной демаркации в тех участках, где, например, будет проходить железная дорога или где будут проложены нефтепроводы, газопроводы, линии электропередач», - пояснил Ханданян.