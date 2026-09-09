Назначен новый руководитель представительства Группы Всемирного банка в Азербайджане
Саша Бакес назначен новым руководителем представительства Группы Всемирного банка в Азербайджане в рамках перехода к модели единого странового представительства.
Ранее сообщалось о его назначении страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану. Однако теперь Бакес будет координировать деятельность в стране всей Группы Всемирного банка, включая Международный банк реконструкции и развития (IBRD) и Международную финансовую корпорацию (IFC).
В азербайджанском офисе Всемирного банка сообщили, что Бакес приступил к исполнению обязанностей 1 сентября.
Отмечается, что Группа Всемирного банка переходит к модели единого странового представительства во всех странах.
Источник: АПА
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