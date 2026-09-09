«Зиплайн в Шеки не был оснащен устройствами безопасности и страховочным тросом» — МЧС

«Контроль за такими устройствами не входит в полномочия МЧС».

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ответ на запрос Qafqazinfo.

В ведомстве пояснили, что установленный на месте трагедии зиплайн представляет собой развлекательное устройство, закреплённое на тросе между двумя стационарными опорами. Оно перемещается под воздействием собственного веса, силы свободного падения и инерции и не оснащено какими-либо защитными устройствами или страховочным тросом.

Поскольку устройство не является механизированным и не приводится в движение электродвигателем или приводной лебёдкой, оно не относится к объектам повышенной опасности. В связи с этим zipline не входит в сферу контроля Государственного Агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору при МЧС.

Напомним, что накануне на территории «Шеки Яйласы» произошла трагедия, в результате которой погибли два человека.