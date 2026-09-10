Стали известны подробности отказа от новорожденного без рук в Баку - ФОТО

Стали известны подробности отказа матери от новорожденного ребенка без рук, произошедшего накануне в Сабунчинском районе.

В ответ на запрос сайта 1news.az в ТƏBİB сообщили, что 27 августа около 00:40 бригада скорой медицинской помощи доставила в Сабунчинский медицинский центр беременную женщину 1985 года рождения.

Отмечается, что у пациентки на 36-й неделе беременности диагностировали первый период родов и преждевременное излитие околоплодных вод, ей была оказана необходимая медицинская помощь: «Пациентке было проведено кесарево сечение, на свет появился мальчик ростом 47 см и весом 2 кг 600 г с множественными пороками развития».

После завершения этапа послеродового наблюдения и лечения, 30 августа, роженица написала письменный отказ от ребенка и покинула медицинское учреждение.

Об этом незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы. Все время пребывания в больнице младенец получал необходимую медицинскую помощь и находился под надлежащим врачебным контролем. 10 сентября 2026 года ребенок был передан представителям Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.