В Баку родился ребенок без рук: мать официально отказалась от новорожденного

В одном из медицинских учреждений, расположенных в Сабунчинском районе Баку, родился ребенок с врожденным отсутствием верхних конечностей (рук).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, после родов мать официально отказалась от ребенка.

Данный факт сайту подтвердили в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Как только поступила информация о ребенке, от которого, как сообщается, отказалась мать, сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения подключились к процессу. Текущее состояние ребенка в медицинском учреждении было оценено, и для обеспечения постоянного ухода он будет размещен Агентством социальных услуг в соответствующее детское учреждение в соответствии с законодательством», - отмечается в сообщении агентства.

Стоит отметить, что личные данные ребенка и матери не разглашаются по этическим и юридическим причинам.