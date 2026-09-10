Адиль Керимли принял участие во внеочередной сессии Генеральной конференции ICESCO - ФОТО

Министр культуры Азербайджан Адиль Керимли принял участие во внеочередной сессии Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

10 сентября в онлайн-формате состоялась 4-я внеочередная сессия Генеральной конференции ICESCO – в сессии принял участие министр культуры Азербайджанской Республики, председатель Национальной комиссии Азербайджана по делам ICESCO Адиль Керимли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

В ходе сессии обсуждались текущее финансовое положение ICESCO, вопросы обеспечения устойчивости деятельности организации, а также неотложные финансовые и административные меры.

В отчете Генерального директората была представлена информация о неуплате рядом государств-членов членских взносов за 2025–2026 годы, а также о влиянии задолженности, накопленной за предыдущие периоды, на финансовые возможности организации.

На заседании также был рассмотрен чрезвычайный план по обеспечению устойчивости деятельности ICESCO посредством погашения текущих членских взносов и задолженности. В документе в качестве основных направлений определены реализация Стратегического плана на 2026–2029 годы, увеличение доходов и укрепление стабильности финансовых потоков, а также создание механизмов мониторинга и оценки.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность своевременного выполнения финансовых обязательств государствами-членами, обеспечения устойчивой реализации программ и проектов организации, а также институциональной устойчивости ICESCO.

Согласно чрезвычайному плану, государства-члены должны выплатить текущие членские взносы до 31 октября 2026 года, а погашение задолженности за предыдущие периоды должно быть осуществлено по согласованному графику до 31 декабря 2028 года.

В завершение сессии состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления финансовой стабильности ICESCO и обеспечения устойчивости ее деятельности.