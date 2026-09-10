В Кремле назвали ОАЭ возможным местом нового раунда переговоров по Украине
Объединенные Арабские Эмираты вполне могут рассматриваться как потенциальное место для проведения трехсторонних переговоров по Украине, когда начнется практическая подготовка следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Эмираты не раз сообщали о готовности принять такие переговоры, и Москва это высоко ценит.
«В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке дня как место проведения», — добавил он, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с ОАЭ возможность проведения трехсторонних переговоров по Украине в Эмиратах.
Источник: ТАСС
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