 Лига чемпионов: «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество в матче с «Сабахом» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Лига чемпионов: «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество в матче с «Сабахом» - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:47 - Сегодня
Лига чемпионов: «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество в матче с «Сабахом» - ОБНОВЛЕНО

В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» хозяева поля увеличили свое преимущество.

23:31

«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».

Как сообщает İdman.Biz, на 13-й минуте отличился Матеус Кунья.

23:04

«Манчестер Юнайтед» и «Сабах» начали матч Лиги чемпионов.

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере стартовал матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским «Сабахом».

22:15

Стали известны стартовые составы «Сабаха» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команды начнут встречу в следующих составах:

«Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Матеус Кунья, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Браян Мбьомо, Бруну Фернандеш (к), Патрик Доргу, Беньямин Шешко.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кристиан Нвачувки, Велко Симич, Джой-Ленс Микелс, Кахим Пэррис.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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