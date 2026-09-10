Лига чемпионов: «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество в матче с «Сабахом» - ОБНОВЛЕНО
В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» хозяева поля увеличили свое преимущество.
23:31
«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Сабаха».
Как сообщает İdman.Biz, на 13-й минуте отличился Матеус Кунья.
23:04
«Манчестер Юнайтед» и «Сабах» начали матч Лиги чемпионов.
На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере стартовал матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским «Сабахом».
22:15
Стали известны стартовые составы «Сабаха» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Команды начнут встречу в следующих составах:
«Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Матеус Кунья, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Браян Мбьомо, Бруну Фернандеш (к), Патрик Доргу, Беньямин Шешко.
«Сабах»: Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кристиан Нвачувки, Велко Симич, Джой-Ленс Микелс, Кахим Пэррис.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» начнется в 23:00 по бакинскому времени.