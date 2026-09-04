Стал известен новый клуб Рената Дадашова

Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов продолжит карьеру в украинском клубе "Буковина".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 27-летний нападающий достиг соглашения с командой.

Ожидается, что в течение 2-3 дней форвард подпишет контракт. Детали соглашения пока неизвестны.

Отметим, что в этом сезоне "Буковина" вышла в Премьер-лигу Украины. Сейчас команда с пятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Напомним, последним клубом Дадашова был польский "Мотор". В конце пршлого сезона он покинул команду из Люблина.