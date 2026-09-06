Пит Хегсет: США потопят иранские танкеры, если Тегеран продолжит обстрелы

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резким предупреждением в адрес Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе.

Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать и топить иранские танкеры, если Тегеран продолжит атаковать корабли Военно-морских сил США.

«Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим и потопим их танкеры. Единственное, что от них требуется, — не стрелять по Военно-морским силам США», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, иранский танкерный флот в настоящее время находится в крайне уязвимом положении. Глава военного ведомства добавил, что у Ирана отсутствуют военно-морские и военно-воздушные силы, способные реально противостоять американской армии, в то время как арсенал США включает самолеты, надводные корабли и подводные лодки, готовые наносить точечные удары.