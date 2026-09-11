Шафига Мамедова вновь избрана председателем Союза кинематографистов Азербайджана

Сегодня в Киноцентре «Низами» состоялась конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), по итогам которой новым председателем организации вновь стала 81-летняя народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова.

Напомним, что Ш.Мамедова была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность на заседании правления СКА 28 августа. Требование общественной организации «Независимая киноплатформа» о включении в повестку альтернативной кандидатуры - народной артистки, профессора Гамиды Омаровой - учтено не было, так как на конференции, по сообщению АПА, сама Г.Омарова не выдвинула свою кандидатуру.

Это уже второй срок Шафиги Мамедовой на посту главы СКА - ранее она возглавляла организацию с декабря 2022 по март 2024 года.

Напомним, что выборы прошли на фоне затянувшегося кризиса в организации, начавшегося после смерти в марте 2026 года председателя СКА, народного артиста Расима Балаева. Итоги предыдущих, майских выборов, на которых председателем был избран Али Иса Джаббаров, так и не получили юридического оформления.

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