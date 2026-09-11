Джебраил Довлетзаде: 19 лет, ставшие вечностью

Сегодня — день памяти Джебраила Довлетзаде, одного из самых молодых шехидов 44-дневной Отечественной войны. Ему было всего 19 лет.

11 сентября 2001 года в поселке Джорат города Сумгайыта родился мальчик, которому было суждено прожить короткую, но удивительно яркую жизнь. Джебраил Довлетзаде рос, занимался дзюдо, учился мужеству не по книгам — и, когда пришло время, доказал его уже на поле боя.

В октябре 2019 года он начал срочную военную службу в рядах пограничных войск. А 27 сентября 2020 года, с началом Отечественной войны, Джебраил оказался на одном из самых тяжелых направлений — Муровдагском. В составе отряда спецназа он вступил в бой за освобождение родной земли.

Ему было всего девятнадцать.

После гибели генерал-майора Полада Гашимова Джебраил, по воспоминаниям близких и сослуживцев, дал себе слово отомстить за своего командира и его боевых товарищей. Это обещание стало для него не просто словами.

28 сентября, во время ожесточенных боев за Муровдаг в Кельбаджарском районе, Джебраил Довлетзаде погиб.

О его боевом пути рассказывают как о подвиге, ставшем легендой. В одном из боестолкновений молодой боец вступил в рукопашную схватку с противником, значительно превосходившим его числом и званиями.

Находившимся рядом офицерам он сказал: «Вернитесь, у вас есть семья, не позволяйте им оставаться сиротами».

По свидетельствам, он уничтожил двух высокопоставленных военнослужащих противника, сражаясь буквально до последнего дыхания.

Но, пожалуй, сильнее всего в этой истории запоминаются не детали боя.

Запоминается возраст.

Девятнадцать лет.

Возраст, когда у человека обычно впереди университет, работа, любовь, семья, планы и мечты. Возраст, когда жизнь только начинает открываться во всей своей полноте. А Джебраил уже смотрел в лицо смерти и выбирал не отступать.

29 сентября его похоронили в Баку, рядом с генерал-майором Поладом Гашимовым.

Так судьба словно замкнула круг: юноша, который обещал отомстить за погибшего генерала, обрёл последний покой рядом с тем, за кого сражался.

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева Джебраил Довлетзаде посмертно был удостоен государственных наград Азербайджана — ордена «Азербайджанское знамя», медалей «За Родину» и «За освобождение Кельбаджара».

Сегодня, спустя годы, мы вспоминаем не только солдата. Мы вспоминаем сына, ученика, спортсмена, товарища — совсем молодого человека, которому история отвела лишь несколько дней войны, чтобы оставить после себя имя на десятилетия.

Джебраилу Довлетзаде сегодня исполнилось бы 25 лет.

Ему могло бы быть двадцать пять. Он мог бы жить, работать, создавать семью, растить детей и однажды рассказывать им о своей юности.

Но его жизнь остановилась в девятнадцать.

И потому память о таких людях — это не только память о смерти. Это память о цене, которую платят за свободу, о данном слове, о верности товарищам и о поколении, которое в самый трудный момент оказалось готово встать на защиту своей Родины.

Он ушёл из жизни в девятнадцать.

Но имя его осталось.

Потому что есть люди, чья жизнь измеряется не годами, а поступком.