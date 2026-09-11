Страны СНГ согласовали расходы на объединенную систему ПВО на 2027 год

Участники 111-го заседания Экономического совета СНГ в Ашхабаде согласовали вопрос о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ в 2027 году.

Все включенные в повестку 28 документов были подписаны участниками заседания. Ряд документов, включая соглашения по линии ПВО, был подписан без отдельного обсуждения.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, что в ходе заседания члены Экономического совета утвердили план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории стран Содружества при международных перевозках на 2026-2030 годы.

На заседании была представлена информация о препятствиях во взаимной торговле на пространстве СНГ и рекомендациях по их устранению, подготовленная на основе данных государств-участников об используемых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах, временных запретах, лицензируемых и квотируемых товарах, а также о применении сторонами ограничений, затрудняющих развитие взаимной торговли.

Источник: РИА Новости