Трем гражданам Азербайджана продлили арест по делу о кораблекршении на Северном Кипре

Суд еще на семь дней продлил срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, задержанных в рамках расследования кораблекрушения у берегов города Гирне на Северном Кипре.

Об этом Report заявил председатель Общества дружбы Азербайджан–Кипр Орхан Гасаноглу.

По его словам, в ходе очередного судебного заседания членам экипажа - гражданам Азербайджана Рашаду Ибрагимову, Гадиру Гулиеву и Валеху Гумбатову - отдельных обвинений предъявлено не было.

В отношении задержанных расследуется дело о причинении смерти по неосторожности.

"Граждане Азербайджана должны быть допрошены не как подозреваемые, а как непосредственные свидетели трагедии. Необходимо учитывать, что они не обладали основными полномочиями для принятия решений, связанных с управлением судном, его техническим состоянием и пригодностью к рейсу", - заявил Гасаноглу.

По его словам, азербайджанские члены экипажа, в отличие от других ответственных лиц, покинули судно на последнем этапе и, рискуя своими жизнями, помогали пассажирам.

"Их поведение во время происшествия и попытки помочь пассажирам должны быть всесторонне оценены в ходе расследования", - подчеркнул он.

Гасаноглу также сообщил, что с момента трагедии полицейская следственная группа получила около 300 объяснений.

Он заверил, что для защиты прав задержанных граждан Азербайджана будут использованы все имеющиеся возможности.