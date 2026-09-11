Трем гражданам Азербайджана продлили арест по делу о кораблекршении на Северном Кипре
Суд еще на семь дней продлил срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, задержанных в рамках расследования кораблекрушения у берегов города Гирне на Северном Кипре.
Об этом Report заявил председатель Общества дружбы Азербайджан–Кипр Орхан Гасаноглу.
По его словам, в ходе очередного судебного заседания членам экипажа - гражданам Азербайджана Рашаду Ибрагимову, Гадиру Гулиеву и Валеху Гумбатову - отдельных обвинений предъявлено не было.
В отношении задержанных расследуется дело о причинении смерти по неосторожности.
"Граждане Азербайджана должны быть допрошены не как подозреваемые, а как непосредственные свидетели трагедии. Необходимо учитывать, что они не обладали основными полномочиями для принятия решений, связанных с управлением судном, его техническим состоянием и пригодностью к рейсу", - заявил Гасаноглу.
По его словам, азербайджанские члены экипажа, в отличие от других ответственных лиц, покинули судно на последнем этапе и, рискуя своими жизнями, помогали пассажирам.
"Их поведение во время происшествия и попытки помочь пассажирам должны быть всесторонне оценены в ходе расследования", - подчеркнул он.
Гасаноглу также сообщил, что с момента трагедии полицейская следственная группа получила около 300 объяснений.
Он заверил, что для защиты прав задержанных граждан Азербайджана будут использованы все имеющиеся возможности.