Представители дипкорпуса ознакомились со строительством Новой Шушинской мечети

Представители дипломатического корпуса ознакомились с работами, проводимыми в строящейся Новой Шушинской мечети.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал о проекте Новой Шушинской мечети.

Отмечалось, что фундамент мечети был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году. Форма мечети будет символизировать цифру 8, то есть, день освобождения города Шуша от оккупации - День Победы, а два ее минарета - цифру 11 - 11-й месяц - месяц освобождения города от оккупации. Высота минаретов составит 72 метра.