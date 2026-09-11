В Хатаинском районе Баку ограничат движение на трех улицах

В Хатаинском районе Баку с 07:00 12 сентября будет временно ограничено движение транспорта на трех улицах в связи с ремонтными работами.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения затронут улицы Абдуллы Рагимова, Ильгара Аббасова и Ази Асланова.

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.

Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты с учетом направления движения и отнестись с пониманием к проводимым работам.