Посольство США поблагодарило Азербайджан за вклад в борьбу с терроризмом

Посольство США в Азербайджане почтило память почти 3 тыс. погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года и выразило благодарность Азербайджану за вклад в совместную борьбу с международным терроризмом.

Об этом говорится в публикации американского диппредставительства в социальной сети X.

Коллектив посольства собрался, чтобы вспомнить жертв трагедии и их семьи, а также всех, чья жизнь навсегда изменилась после терактов.

В посольстве также напомнили о солидарности, проявленной после нападения странами мира, включая Азербайджан.

"Американские и азербайджанские военнослужащие служили бок о бок в составе коалиционных сил в Афганистане. Мы благодарны Азербайджану за вклад в нашу общую борьбу с глобальным терроризмом", - говорится в публикации.