11 сентября по инициативе SOCAR в рамках Бакинской недели климатических действий состоялся круглый стол с участием молодых представителей медиа.

Как передает 1news.az, выступая на мероприятии, исполнительный директор SOCAR по вопросам коммуникаций Айгюн Гусейнова отметила, что Азербайджан, принимающий активное участие в формировании глобальной климатической agenda, выступает с инициативами, поддерживающими международное сотрудничество. В этом контексте Бакинская неделя климатических действий является крайне важной платформой.

Сообщив, что инициатива SOCAR «Платформа энергетического диалога» нацелена на формирование среды открытого и устойчивого диалога между заинтересованными сторонами, Айгюн Гусейнова рассказала о серии информирующих сессий, проведенных в текущем году для представителей СМИ в рамках данного проекта.

Депутат Милли Меджлиса, Высокоуровневый лидер COP29 по климату и руководитель проекта «Бакинская неделя климатических действий» Нигяр Арпадараи в своем выступлении подчеркнула, что проведенная в Азербайджане конференция COP29 ознаменовалась важными достижениями в глобальной климатической повестке. Она особо отметила, что Бакинская неделя климатических действий была учреждена именно как устойчивая платформа, сохраняющая и развивающая наследие этого саммита.

Нигар Арпадараи добавила, что представители медиа играют неоценимую роль в донесении до общественности информации как об обязательствах, принятых в рамках COP29, так и о ходе процессов Бакинской недели климатических действий.

В свою очередь, Молодежный лидер COP29 по климату Лейла Гасанова отметила, что интерес молодежи к Бакинской неделе климатических действий растет из года в год. По ее словам, мероприятие превратилось в ключевую площадку, содействующую более активному вовлечению молодежи в климатическую повестку, продвижению их инновационных идей и их будущему развитию.

Затем круглый стол продолжился в формате дискуссий, в ходе которых спикеры ответили на вопросы представителей СМИ.