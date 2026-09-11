Назначены 3 зампреда Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Фарид Шафиев назначен председателем Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фарид Рауф оглу Шафиев назначен председателем Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.

Другими распоряжениями главы государства назначены и три заместителя председателя Правления Центра.

На эти должности назначены Фархад Мамед оглу Мамедов, Джавид Исмаил оглу Велиев и Гюльшан Мамедали гызы Пашаева.