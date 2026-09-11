Утвержден Нацплан по развитию конкуренции и пресечению монополистской деятельности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана действий на 2027–2029 годы по развитию конкуренции и пресечению монополистической деятельности».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

Кабинету Министров предписано решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Госагентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана поручено координировать исполнение мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий, и раз в год информировать главу государства о состоянии исполнения мероприятий, предусмотренных в плане действий.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных в плане, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана.