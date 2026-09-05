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Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву

First News Media16:40 - Сегодня
Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву

Президент РФ Владимир Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.

Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», — сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

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