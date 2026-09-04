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Политика

Азербайджан передал Украине более 36 тонн высоковольтного кабеля

First News Media22:00 - 04 / 09 / 2026
Азербайджан передал Украине более 36 тонн высоковольтного кабеля

Украина за последние две недели получила из Азербайджана три партии энергетической помощи общим объемом 36,55 тонны высоковольтного кабеля.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в соцсети X.

"За последние две недели украинские общины получили три партии энергетической помощи от наших надежных партнеров в Азербайджане. В общей сложности 36,55 тонн высоковольтного кабеля было доставлено работникам энергетической отрасли Киевской области. Оборудование позволит провести необходимые ремонтные работы и поможет обеспечить надежное электроснабжение во всем регионе", - говорится в заявлении.

Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за поддержку энергетического сектора страны.

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