Азербайджан передал Украине более 36 тонн высоковольтного кабеля

Украина за последние две недели получила из Азербайджана три партии энергетической помощи общим объемом 36,55 тонны высоковольтного кабеля.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в соцсети X.

"За последние две недели украинские общины получили три партии энергетической помощи от наших надежных партнеров в Азербайджане. В общей сложности 36,55 тонн высоковольтного кабеля было доставлено работникам энергетической отрасли Киевской области. Оборудование позволит провести необходимые ремонтные работы и поможет обеспечить надежное электроснабжение во всем регионе", - говорится в заявлении.

Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за поддержку энергетического сектора страны.