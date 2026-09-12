Леди Гага впервые стала мамой - ФОТО

Американская певица Леди Гага и её жених, предприниматель Майкл Полански, стали родителями первого ребёнка.

Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на источник.

При этом сами Леди Гага и Майкл Полански пока публично не объявляли о рождении ребёнка, а представители певицы не прокомментировали информацию.

Накануне пара была впервые замечена на публике с младенцем - издание Page Six опубликовало эксклюзивные фотографии певицы с малышом.

Имя, пол ребёнка и точная дата его рождения пока не раскрываются.

40-летняя Леди Гага ранее неоднократно говорила о желании стать матерью. С Майклом Полански певица состоит в отношениях с 2019 года, а в 2024 году пара объявила о помолвке.