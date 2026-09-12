 Леди Гага впервые стала мамой - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Леди Гага впервые стала мамой - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:05 - Сегодня
Леди Гага впервые стала мамой - ФОТО

Американская певица Леди Гага и её жених, предприниматель Майкл Полански, стали родителями первого ребёнка.

Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на источник.

При этом сами Леди Гага и Майкл Полански пока публично не объявляли о рождении ребёнка, а представители певицы не прокомментировали информацию.

Накануне пара была впервые замечена на публике с младенцем - издание Page Six опубликовало эксклюзивные фотографии певицы с малышом.

Имя, пол ребёнка и точная дата его рождения пока не раскрываются.

40-летняя Леди Гага ранее неоднократно говорила о желании стать матерью. С Майклом Полански певица состоит в отношениях с 2019 года, а в 2024 году пара объявила о помолвке.

Поделиться:
964

Актуально

Экономика

Акционеры Bank Respublika и AccessBank утвердили важную сделку

Общество

В Крыму в результате атаки дрона погиб азербайджанец - ФОТО

Политика

Поездка дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур продолжается

В мире

Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря

Общество

В Крыму в результате атаки дрона погиб азербайджанец - ФОТО

Леди Гага впервые стала мамой - ФОТО

Депутат для 1news.az: Пора сократить сроки обучения

Сын-генерал покойного прокурора назначен руководителем нового управления

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанец, задержанный при попытке покинуть США, признал вину в афере на $137 млн

В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

Последние новости

16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Чили

Сегодня, 13:24

В Бурятии решили ликвидировать медведя после нападения на человека

Сегодня, 13:05

Джеймс Эзиаши: «Я парень из Баила и мечтаю играть за сборную Азербайджана» - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Цена на азербайджанскую нефть превысила $120 за баррель

Сегодня, 12:37

На военном заводе в Болгарии произошли взрывы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов делиться опытом сохранения своего мультикультурного и мультирелигиозного наследия - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Иностранные дипломаты посетили монастырский комплекс Гандзасар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

США оценивают ситуацию на Южном Кавказе как развивающуюся в правильном направлении

Сегодня, 11:55

Эми Карлон: США ожидают продолжения взаимных визитов представителей Азербайджана и Армении

Сегодня, 11:50

Эми Карлон: США в этом году представят на выставке ADEX в Баку новые компании

Сегодня, 11:45

Зеленский готов встретиться с Путиным на G20 в США

Сегодня, 11:40

Во Франции при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали 44 человека - ВИДЕО

Сегодня, 11:26

Первый посол Пакистана в Армении приступил к своим обязанностям

Сегодня, 11:10

Армения может поднять аренду для российской базы при подорожании газа — депутат от «ГД»

Сегодня, 10:55

Украинские дроны ударили по объектам в Таганроге и Тольятти — ВИДЕО

Сегодня, 10:37

Путин: ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

Сегодня, 10:20

В Крыму в результате атаки дрона погиб азербайджанец - ФОТО

Сегодня, 10:12

Поездка дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур продолжается

Сегодня, 10:05

Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря

Сегодня, 09:35

Пезешкиан: Ормузский пролив откроется, если…

Сегодня, 09:17
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10