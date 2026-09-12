Во Франции при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали 44 человека - ВИДЕО

Около 44 человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов в департаменте Приморская Сена на севере Франции.

Об этом министр транспорта страны Филипп Табаро сообщил в социальной сети X.

По его словам, поезд, следовавший по маршруту Руан — Кан и перевозивший около 180 пассажиров, сошел с рельсов между Турвилем и Эльбеф-Сен-Обеном, недалеко от города Клеон.

На месте происшествия работают 140 спасателей. Глава администрации департамента также направился к месту аварии для координации работы экстренных служб.

Как сообщает телеканал BFMTV, авария произошла 11 сентября около 19:30 по местному времени (21:30 по бакинскому времени). По предварительным данным, поезд столкнулся с неопознанным объектом. Один вагон перевернулся, еще четыре сошли с рельсов.

Согласно предварительным данным, озвученным префектом, пострадали 44 человека. Среди них 18-летняя девушка, которая находится в критическом состоянии и была доставлена в университетскую больницу Руана. Остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы.

При этом ранее министр транспорта Франции сообщал примерно о 20 пострадавших.

В прокуратуре сообщили, что машинист прошел тесты на алкоголь и наркотики, результаты которых оказались отрицательными. Причины аварии устанавливаются.