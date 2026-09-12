Пезешкиан: Ормузский пролив откроется, если…

Иран возобновит свободное движение судов в Ормузском проливе лишь когда США прекратят блокаду иранских портов и атаки на исламскую республику, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

«Путь через пролив будет открыт при условии, что США откажутся от осады и агрессии против Ирана», — цитирует иранского президента ISNA.

По словам Пезешкиана, Вашингтон не смог достичь своих целей военным путем, после чего и прибег к блокаде.

«Мы не остановимся. Морской путь не представляет для нас жизненно важного значения, пусть не думают, что этими действиями смогут заставить нас сдаться», — добавил Масуд Пезешкиан.