США оценивают ситуацию на Южном Кавказе как развивающуюся в правильном направлении

Соединенные Штаты оценивают текущую ситуацию на Южном Кавказе как развивающуюся в правильном направлении и намерены продолжать содействовать установлению прочного мира в регионе.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, которая в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

По ее словам, в США отмечают значительный прогресс, достигнутый после встречи президента Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

«Мы действительно рады прогрессу, достигнутому за это время. Поэтому оцениваем ситуацию на Южном Кавказе как однозначно развивающуюся в правильном направлении», — сказала Карлон.

Она подчеркнула, что США привержены содействию установлению прочного мира в регионе, в том числе посредством проектов, направленных на обеспечение процветания.