Армения может поднять аренду для российской базы при подорожании газа — депутат от «ГД»

Армения может поднять арендную плату за пребывание в стране российской военной базы в случае повышения цены на поставляемый из России газ, заявил изданию Factor глава комиссии по вопросам обороны и безопасности армянского парламента, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян.

В пятницу премьер Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что «если будут подобные ситуации с повышением цен на газ», то армянская сторона тоже посмотрит, «на что может повысить цены, или что до сих пор было бесплатным, и на что после этого может пропорционально появиться цена».

Отвечая на вопрос, касается ли это заявление Пашиняна арендной платы за пребывание российской военной базы, депутат сказал: «Почему нет?».

«Моя личная точка зрения — да, подобный пересчет в финансовой части, как вы говорите, может также произойти в рамках базы, потому что, как мы знаем, территория и обслуживание (базы — ред.) в большинстве своем осуществляется за счет Армении», — заявил Габриелян.

При этом он добавил, что это не единственный рычаг или элемент инструментария Армении. «Есть и другие элементы. Но в рамках взаимоотношений двух государств, если цена на газ должна быть повышена, то мы тоже должны понимать, какой инструментарий у нас есть в переговорном процессе с партнерами, чтобы максимально сдержать повышение», — заявил депутат.

Отметим, что после встречи лидеров России и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна на полях саммита ШОС в Бишкеке тема присутствия российской военной базы в Гюмри вошла в повестку предстоящих в Москве российско-армянских переговоров.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Ереване.

Источник: Sputnik Армения