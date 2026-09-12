Путин: ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

Введение европейскими странами своих войск на территорию Украины будет означать войну с Россией, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас они говорят о том, что они думают, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — заметил он, говоря о поведении европейцев.

По словам Путина, население Европы осознает, что руководители подталкивают страны к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт, где победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

«Я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. На этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты в федеративной республике и тенденции политических процессов в Европе в целом», — указал Путин.

Российский лидер сказал, что элиты в Европе сегодня «пугают свое население мнимой угрозой [со стороны] России».

«Да нет такой угрозы и не было никогда», — утверждал Путин.

По его словам, у России нет оснований для конфликта с Европой: «Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны».

А то, что произошло после крушения Советского Союза, было сделано по согласию Российской Федерации как преемницы Советского Союза, подчеркнул глава российского государства.

«Все, что противоречит этим договоренностям, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и Устава ООН. Вот в чем все дело. А они настаивают именно на этом — на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны?» — задался вопросом Путин.

Источник: ТАСС