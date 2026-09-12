Иностранные дипломаты посетили монастырский комплекс Гандзасар - ФОТО - ВИДЕО

Продолжается визит представителей дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала представители дипломатического корпуса посетили Гянджасарский монастырь, расположенный в Агдеринском районе. Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева проинформировала дипломатов об этом историко-архитектурном памятнике и проводимых на территории созидательно-восстановительных работах.

Было отмечено, что основные сооружения этого комплекса, известного в научной литературе как храм Хазнадаг, были возведены в XIII веке. Холм на берегу реки Хачынчай, где расположен монастырь, считался священным местом ещё до принятия христианства. Гянджасарский монастырь являлся религиозным и культурным центром Кавказской Албании.

Монастырский комплекс состоит из церкви, зала и вспомогательных зданий. Комплекс окружён крепостными стенами с двумя воротами — с южной и западной сторон. К северной и южной стенам примыкают кельи и помещения вспомогательных зданий. Основы церкви, расположенной близ южных ворот комплекса, заложил в 1216–1238 годах албанский князь Гасан Джалал. В строительном и архитектурном решении этого ценного памятника ощущается большое влияние сельджуков и, в особенности, династии Эльханидов. Его величественная объёмно-пространственная композиция, богатое и тонкое художественное оформление, а также исключительно высокое качество строительства свидетельствуют об экономической мощи могущественного государства Эльханидов.

Затем представители дипломатического корпуса осмотрели монастырский комплекс.