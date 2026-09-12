В Крыму в результате атаки дрона погиб азербайджанец - ФОТО

В зоне российско-украинского конфликта погиб один азербайджанец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на 24News.ge, в результате удара беспилотника по Крыму погиб 45-летний Махир Мамедов.

Согласно информации, управляемый им грузовой автомобиль попал под атаку БПЛА. В результате попадания транспортное средство загорелось, водитель погиб на месте.

Махир Мамедов был уроженцем села Арыхлы Болнисского муниципалитета (Грузия). В настоящее время принимаются необходимые меры для транспортировки тела погибшего на родину.