В Крыму в результате атаки дрона погиб азербайджанец - ФОТО
В зоне российско-украинского конфликта погиб один азербайджанец.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на 24News.ge, в результате удара беспилотника по Крыму погиб 45-летний Махир Мамедов.
Согласно информации, управляемый им грузовой автомобиль попал под атаку БПЛА. В результате попадания транспортное средство загорелось, водитель погиб на месте.
Махир Мамедов был уроженцем села Арыхлы Болнисского муниципалитета (Грузия). В настоящее время принимаются необходимые меры для транспортировки тела погибшего на родину.
554