Эми Карлон: США в этом году представят на выставке ADEX в Баку новые компании

США в этом году примут участие в международной выставке оборонной промышленности ADEX в Баку, представив компании, которые ранее не участвовали в выставке.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, которая в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

"В этом году мы привезем на ADEX компании из США, которые ранее никогда не участвовали в выставке. Мы рады возможности продемонстрировать американские достижения в области военных технологий и оборонной промышленности", - сказала она.

Эми Карлон отметила, что США рассчитывают на участие в выставке и с нетерпением ожидают ее проведения.

Напомним, что ADEX 2026 пройдет в Баку с 30 сентября по 2 октября 2026 года.