Украинские дроны ударили по объектам в Таганроге и Тольятти — ВИДЕО

Силы обороны Украины в ночь на 12 сентября атаковали дронами промышленные объекты в городах Тольятти Самарской области и Таганроге Ростовской области.

После ударов беспилотников на указанных объектах возникли пожары.

По предварительной информации мониторинговых ресурсов, в Тольятти под удар мог попасть химический завод «КуйбышевАзот», который является одним из крупных производителей химической продукции в России. Предприятие выпускает, в частности, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, капролактам и полиамид.

Часть этой продукции используется в промышленности, а химические компоненты могут иметь значение для российского военно-промышленного комплекса.

Между тем в Таганроге, по данным OSINT-аналитиков ASTRA, один из столбов дыма поднимался со стороны военного аэродрома «Таганрог-Центральный». Там базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк России.

Неподалеку также расположен 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается ремонтом транспортных самолетов и производством комплектующих к ним.

Утром Генштаб ВСУ сообщил о поражении одного боевого самолета россиян. Подробностей об этом поражении пока нет. Вероятно, самолет был уничтожен во время атаки на аэродром в Таганроге.

Еще одно возгорание спутниковые данные зафиксировали на территории Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ), где мог загореться резервуар.

Отмечается, что территорию обанкротившегося автозавода сейчас используют для различных промышленных и военных нужд. В частности, сообщалось об использовании площадок для сборки ударных беспилотников.