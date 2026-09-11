Депутат для 1news.az: Пора сократить сроки обучения

В Азербайджане предложили пересмотреть продолжительность обучения в вузах. Депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев считает возможным сократить срок обучения по программам бакалавриата с четырех лет до трех или трех с половиной, а магистратуры — до одного года.

С таким предложением парламентарий выступил на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию. В беседе с 1news.az он рассказал, что инициатива ранее была озвучена проректором Азербайджанской дипломатической академии (ADA) Фаризом Исмаилзаде.

По словам Гулиева, прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо провести детальное обсуждение с Министерством науки и образования, Национальной академией наук и представителями высших учебных заведений. Также предлагается изучить опыт других стран, в частности европейских государств, где существуют трех- и трех с половиной летние программы бакалавриата.

Депутат связывает возможность сокращения сроков обучения в том числе с изменениями, произошедшими в образовательном процессе за последние годы. По его мнению, сегодня студенты имеют значительно больше возможностей для самостоятельного получения информации благодаря развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

«Сегодня у студентов практически все необходимое есть под рукой. У них гораздо больше возможностей для получения информации, чем было 20 лет назад. Им уже не приходится, как нам в свое время, ходить по библиотекам и искать нужные материалы», — отметил Гулиев.

Он считает, что при правильно составленной образовательной программе сокращение бакалавриата до трех или трех с половиной лет не должно негативно сказаться на качестве подготовки специалистов. При этом депутат подчеркнул, что речь не идет о механическом сокращении учебного процесса — необходимо пересмотреть сами программы и определить, какие дисциплины и объемы подготовки действительно необходимы студентам.

Еще одним направлением для пересмотра может стать продолжительность магистратуры. Гулиев отметил, что в значительной части европейских стран магистерские программы рассчитаны на один год, тогда как в Азербайджане этот срок может быть пересмотрен с учетом международной практики.

По его мнению, сокращение магистратуры также не обязательно приведет к снижению качества образования, поскольку многое зависит от содержания программы и уровня подготовки самих студентов.

При этом депутат подчеркнул, что главная цель возможных изменений — не просто сократить сроки обучения, а создать условия для более быстрого профессионального развития молодых специалистов. После окончания магистратуры студенты, по его словам, должны иметь возможность продолжить обучение в докторантуре и заниматься научной деятельностью.

Сроки обучения в докторантуре и диссертантуре при этом пока предлагается не менять

Гулиев отметил, что инициатива пока находится на стадии обсуждения. Только после согласования всех позиций может быть поставлен вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.

«Это не тот вопрос, который можно изменить сразу. Нужно, чтобы специалисты собрались, обсудили все детали и пришли к окончательному решению. <…> Если все поддержат данную инициативу, тогда мы поставим вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство», — подчеркнул депутат.