Первый посол Пакистана в Армении приступил к своим обязанностям

Первый посол Пакистана в Армении Шавкат Али Хан вручил свои верительные грамоты президенту страны Ваагну Хачатуряну. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского государства.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества по направлениям, представляющим обоюдный интерес. До установления дипломатических отношений Пакистан был единственной страной в мире, не признававшей Армению.

Напомним, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами 31 августа 2025 г.

Источник: Sputnik Армения