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На военном заводе в Болгарии произошли взрывы - ФОТО - ВИДЕО

First News Media12:30 - Сегодня
На военном заводе в Болгарии произошли взрывы - ФОТО - ВИДЕО

Пожар и взрывы произошли на складах военного завода «Емко» неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна, пострадавших нет.

Об этом со ссылкой на представителей местной администрации сообщает телеканал Nova.
Инцидент произошел минувшей ночью, охрана складов была оперативно эвакуирована. Район происшествия оцеплен. Активирована национальная система оповещения о чрезвычайной ситуации. Угрозы местному населению нет.

Это второй за последний месяц пожар на складах предприятия. 10 августа на складе боеприпасов в районе села Белица произошел аналогичный инцидент, пострадавших не было.

Источник: ТАСС

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