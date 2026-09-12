Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов делиться опытом сохранения своего мультикультурного и мультирелигиозного наследия - ФОТО - ВИДЕО

Помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X публикацией о надгробном памятнике Гасана Джалала Аллахвердибекова - потомка Гасана Джалала Довла.

«Вплоть до начала XX века представители этого рода продолжали носить имя своего прославленного предка - Гасана Джалала Довла, албанского правителя и основателя монастыря Гандзасар, передавая его из поколения в поколение.

Этот памятник служит материальным свидетельством многовековой исторической непрерывности и родовой памяти», - отметил Гаджиев.

The grave monument of Hasan Jalal Allahverdibekov, a descendant of Hasan Jalal Dawla.



Until the beginning of the 20th century, members of this lineage continued to bear the name of their illustrious ancestor — Hasan Jalal Dawla, the Albanian ruler and founder of the Gandzasar… pic.twitter.com/Wcfus2xAA6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 12, 2026

Он сообщил о посещении дипломатическим корпусом церкви Гандзасар и Худаванг - неотъемлемой части древнего христианского наследия Кавказской Албании.

«Гандзасар был основан в XIII веке правителем Кавказской Албании Гасаном-Джалалом Довла и является важным свидетельством многовекового христианского наследия Кавказской Албании.

В годы оккупации эти памятники подверглись внешнему вмешательству под видом кустарной «реставрации», что нарушило их архитектурную аутентичность и первозданный облик», - констатировал помощник президента.

Каждый исторический, культурный и религиозный памятник на территории Азербайджана, независимо от его происхождения или конфессиональной принадлежности, образует неотъемлемую часть богатого культурного наследия страны, и Азербайджанское государство привержено их защите, сохранению и реставрации.

«Опыт Азербайджана по обеспечению сохранности своего мультикультурного и мультирелигиозного наследия получил международное признание. Мы готовы делиться этим опытом с другими странами, включая наших соседей.

Together with the diplomatic corps, we visited the Ganjasar and Khudavang churches — an integral part of the ancient Albanian Christian heritage.



Ganjasar was established in the 13th century by Hasan-Jalal Dawla, the Caucasian Albanian ruler, and stands as an important testament… pic.twitter.com/7zImxKeaaO — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 12, 2026

Мы также призываем СМИ, занимающиеся распространением фейковых новостей и дезинформации по этой теме, посетить эти объекты и лично увидеть реальное положение дел на месте», - заявил Гаджиев.