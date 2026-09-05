Армения хочет получить доступ к средиземноморским портам Турции

Армения делает все для открытия границ с Турцией и установления с ней дипломатических отношений, заявил армянский президент Ваагн Хачатурян.

«Мы делаем все, чтобы реально и границы были открыты, и дипломатические отношения были установлены. В дипломатическом процессе взята пауза, и мы пытаемся найти такое решение, при котором будут развиваться не только армяно-турецкие отношения, но и в целом установится общий мир в регионе», — сказал Хачатурян.

По словам президента, процесс армяно-турецкого урегулирования рассматривается также в контексте улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном и установления регионального мира.

По оценке Хачатуряна, активизация контактов между Арменией и Турцией способствует постепенному укреплению взаимного доверия и более практическому сотрудничеству двух стран.

Он подчеркнул, что в торговых отношениях двух стран уже есть практические изменения: торговля, осуществляемая по железной дороге, дала Армении возможность использовать направление Карс — Ахалкалаки:

«Кроме того, для нас был установлен специальный торговый код. Раньше товары, ввозимые в Армению, поступали с грузинскими кодами. Сейчас это происходит напрямую». Он отметил, что также армянские транспортные средства в настоящее время могут пересекать границу Турции без смены номерных знаков.

«Когда мы видим этот прогресс даже по сравнению с началом года, мы чувствуем, что соответствующими органами двух стран проводится довольно серьезная работа, и это дает свой результат», — отметил Хачатурян.

Он подчеркнул важность развития отношений с Турцией и с точки зрения диверсификации рынков: «Мы поняли, что значит зависеть от одного рынка или работать только в одном направлении. Сейчас необходимо диверсифицировать наши торговые отношения, чем мы и занимаемся. В этот процесс входит и турецкое направление».

Президент подчеркнул важность турецкого направления также потому, что Армения является страной, не имеющей выхода к морю, и транспортные расходы существенно влияют на себестоимость и конкурентоспособность армянской продукции. По словам Хачатуряна, проведенные в Армении расчеты показывают, что транспортные расходы страны примерно на 30% выше, чем в соседних странах. Он отметил, что открытие границы с Турцией даст Армении возможность пользоваться турецкими портами на Средиземном море.

Источник: Арменпресс